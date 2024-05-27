بين الأهلي والزمالك.. مفاجأة من تركي آل الشيخ بشأن مباراة السوبر الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عدم استضافة مباراة السوبر الإفريقي بين فريقي الأهلي (بطل دوري أبطال إفريقيا) والزمالك (بطل الكونفدرالية الإفريقية).

وعبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، كتب تركي آل الشيخ: "غير صحيح تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الإفريقي ولا نية لنا لذلك."

يشار إلى أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مع تحديد الدولة المستضيفة لهذا اللقاء.

وكان الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه على حساب الترجي الرياضي التونسي، وذلك بعد أيام من إحراز الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي؛ ليضرب الثنائي موعدًا منتظرًا في كأس السوبر الإفريقي.