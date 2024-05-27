الاتحاد السعودي يدشن بيت أغلى الكؤوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدا، بيت أغلى الكؤوس، وهي المنطقة المخصصة لجماهير كرة القدم التي يقيمها الاتحاد السعودي تزامنا مع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر، والذي يحتضنه ملعب الجوهرة المشعة الجمعة المقبل.

وتنطلق فعاليات بيت أغلى الكؤوس يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى الجمعة 31 مايو الجاري، موعد نهائي «أغلى الكؤوس»، حيث يقام في جدة على طريق الملك عبدالعزيز.

ويحتوي بيت أغلى الكؤوس على شاشة عرض كبرى بالإضافة إلى العديد من المقاهي والمطاعم والمتاجر، كما يتيح الفرصة للجماهير السعودية خوض تحديات رياضية لمزيد من المتعة خلال جولتهم بالمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لمنح المشجعين تجربة لا تنسى خلال الفعاليات الرياضية.

ويتوقع أن يحظى المعرض بالإقبال الكبير من قبل الجماهير الرياضية بمختلف ميولها.