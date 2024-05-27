السعودية تتصدر تصنيف الأندية الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت السعودية التصنيف الأخير لمسابقات الأندية الآسيوية 2023-2024، بإجمالي 103.148 نقطة، تليها اليابان بـ96.999 نقطة، ثم كوريا الجنوبية بـ 93.600 نقطة، بحسب ما كشف عنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس.

بالتالي يمنح السعودية أعلى مقاعد مخصصة للموسم بعد المقبل 2025-2026 ثلاثة للنخبة مباشرة ومقعدا مباشرا لدوري أبطال آسيا 2.

وأرجع الاتحاد القاري أن الصدارة المريحة إلى حد كبير يعود الفضل إلى الأداء الممتاز للأندية الكبرى في المملكة العربية السعودية في المواسم الأخيرة، بما في ذلك لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم (ACL) للهلال في عامي 2019 و2021، واحتلال المركز الثاني في عام 2022.

وإلى جانب الهلال، حجزت ثلاثة أندية سعودية أخرى - النصر والاتحاد والفيحاء - أماكنها في مرحلة خروج المغلوب من مسابقة الأندية الأولى في القارة، رفقة الهلال بقيادة خورخي جيسوس الذي وصل معه إلى الدور ربع النهائي قبل الخروج من الدور نصف النهائي أمام نادي العين الإماراتي.

وتدين الإمارات، التي حصلت على إجمالي 74.873 نقطة، بالكثير من حصولها على المركز الرابع لنادي العين، الذي أنهى موسم 2023/24 كبطل للنسخة الأخيرة من المسابقة، بعد أن أهدر اللقب بفارق ضئيل في عام 2016.

وفي تخصيص الأماكن لمسابقات الأندية الآسيوية موسم 2025/26، تتصدر السعودية الطريق في الغرب مع ثلاثة أندية حصلت على دخول مباشر إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا النخبة(ACL Elite)، في حين سيتأهل فريق رابع بتمثيل المملكة في دوري أبطال آسيا الثاني(ACL Two) تتبعها الإمارات العربية المتحدة وقطر، حيث حصلت كل منهما على مكانين مباشرين ومكان واحد غير مباشر في دوري أبطال آسيا النخبة، إلى جانب مكان مباشر في دوري أبطال آسيا الثاني.

عوامل أسهمت في صدارة السعودية:

الأداء الممتاز للأندية الكبرى في السعودية.

تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للهلال في عامي 2019 و2021.

احتلال الهلال المركز الثاني في عام 2022.

ماذا تعني صدارة التصنيف؟

تمنح السعودية أعلى مقاعد مخصصة للموسم بعد المقبل 2025-2026.

للنخبة مباشرة ومقعد مباشر لدوري أبطال آسيا 2.

التصنيف الأخير لمسابقات الأندية الآسيوية:

1 - السعودية: 103.148 نقطة.2 - اليابان: 96.999 نقطة.3 - كوريا الجنوبية: 93.600 نقطة.4 - الإمارات: 74.873 نقطة.