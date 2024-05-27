دوفبيك يقهر بيلينجهام في سباق الحذاء الذهبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك مهاجم فريق جيرونا الأضواء من نجوم كبار بانتزاع جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإسباني لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري 2023/2024.

وتصدر دوفبيك الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا سباق الهدافين هذا الموسم بعدما سجل ثلاثة أهداف في فوز كاسح لفريقه على غرناطة بنتيجة 7 -صفر، الجمعة الماضي في إطار منافسات الجولة الأخيرة.

ورفع مهاجم جيرونا حصيلته إلى 24 هدفا ليتقدم على النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم فياريال الذي سجل 23 هدفا الذي حرمته الإصابة في المباراة الأخيرة ضد أوساسونا التي انتهت بالتعادل 1/1 مساء السبت من استعادة صدارة الهدافين.

وكان أبرز منافسي أرتيم دوفبيك على جائزة الحذاء الذهبي، كل من الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الذي سجل 19 هدفا ولكن فريقه اكتفى بتعادل سلبي في الجولة الأخيرة أمام ريال بيتيس.

ويتساوى بيلينجهام مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الذي سجل هدفه التاسع عشر في شباك إشبيلية مساء الأحد، علما بأن ليفاندوفسكي كان هدافا للدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022/2023.

وساعد أرتيم دوفبيك فريق جيرونا في تقديم عروض رائعة منها الفوز ذهابا وإيابا على برشلونة حامل اللقب، وإنهاء الموسم في المركز الثالث ليتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.