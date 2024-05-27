دورة طب الطوارئ تناقش الإصابات الحرجة بالملاعب

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- بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت أمس دورة طب الطوارئ التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية والدولية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد آل صاحب، والتي تقام على مدى 4 أيام بالرياض، بمشاركة 8 اتحادات كروية من غرب آسيا: الاتحاد القطري، الإماراتي، البحريني، الكويتي، العماني، الأردني، اللبناني، الفلسطيني. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت أمس دورة طب الطوارئ التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية والدولية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد آل صاحب، والتي تقام على مدى 4 أيام بالرياض، بمشاركة 8 اتحادات كروية من غرب آسيا: الاتحاد القطري، الإماراتي، البحريني، الكويتي، العماني، الأردني، اللبناني، الفلسطيني. وافتتح رئيس الإدارة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور جمال بن خليفة الدورة بالترحيب بالمشاركين، مؤكدا سعي الإدارة لتعزيز شراكتها مع اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي. واستعرض رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي الدكتور داتو سينق، أهداف الدورة وجوانبها النظرية والعملية.

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