الامارات | «اللمسة اليسارية» ترسم درع الدوري بـ «الأصفر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يكتفِ الوصل بحصد لقبي كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بل سجّل أرقاماً استثنائية في البطولات المحلية كافة التي ظهر فيها خلال موسم 2023-2024.

وكان درع الدوري استقر في زعبيل، رسمياً، بعد الانتصار الكبير الذي حققه على شباب الأهلي بنتيجة 3-0.

وأظهر «الإمبراطور» خلال مسيرته في الموسم الحالي قوة هجومية كبيرة من خلال تسجيله 100 هدف في كل المسابقات التي لعبها حتى الآن، وذلك قبل جولتين على ختام الدوري.

ونجح نجوم الوصل في التهديف خلال 33 مباراة خاضوها هذا الموسم، وغابوا عن هزّ الشباك في مباراة واحدة فقط، كانت أمام الوحدة في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وخلال مسيرته في الدوري، لعب الوصل 24 مباراة سجّل خلالها 64 هدفاً بواقع 2.7 هدف في المباراة الواحدة، ليُصبح الفريق الأقوى هجوماً في البطولة، فيما استقبلت شباكه 25 هدفاً ليصبح الأقوى دفاعياً أيضاً.

كما سجل الوصل في كأس رئيس الدولة 18 هدفاً خلال المباريات الأربع التي خاضها في المسابقة وحتى التتويج باللقب، فيما استقبلت شباكه هدفين فقط. وعلى صعيد منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل 18 هدفاً في ست مباريات، واستقبلت شباكه 10 أهداف في أعلى حصيلة تستقبلها شباكه خلال هذا العدد من المباريات.

وتوزعت أهداف الوصل في الدوري بين 21 هدفاً تم تسجيلها بالقدم اليمنى فيما تم تسجيل 29 هدفاً بالقدم اليسرى، و14 هدفاً بضربات الرأس، بنسبة بلغت 20.98% من الفرص التي سنحت له في مباريات الدوري.

وتصدر فابيو ليما قائمة هدافي الفريق بواقع 16 هدفاً، يليه السويسري هاريس سيفيروفيتش في المركز الثاني بتسجيله 11 هدفاً، وحل كل من علي صالح والعاجي آداما ديالو، في المركز الثالث بسبعة أهداف، وجاء الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز رابعاً بخمسة أهداف، والمالي سياكا سيديبي خامساً بأربعة أهداف.

وعكست الأرقام الواقع الهجومي الذي دخل عليه الوصل المباريات، إذ بلغ إجمالي تسديداته على المرمى 140 محاولة، وتحصل على 182 ضربة ركنية، وتجاوزت تمريرات لاعبيه في المباريات الـ24 حاجز الـ1000 تمريرة، بمعدل استحواذ بلغ 53%.

ونجح الوصل في الخروج بشباك نظيفة في تسع مباريات فيما استقبلت شباكه 23 هدفاً من داخل الصندوق وهدفين من خارجه.

ويُعد حارس المرمى خالد السناني الأكثر ظهوراً في المباريات بواقع 2160 دقيقة، وتفوق نيكولاس خيمينيز، على فابيو ليما في عدد المراوغات بـ38 محاولة ناجحة، فيما بلغت مراوغات ليما «27» وعلي صالح «24»، فيما تصدر ليما قائمة الأكثر تسديداً على المرمى بواقع 60 محاولة من أصل 140 للوصل في مبارياته بالدوري.

. تصدر فابيو ليما قائمة هدافي الوصل بواقع 16 هدفاً.

. شباك السناني تستقبل 23 هدفاً من داخل الصندوق، وهدفين فقط من خارجه.