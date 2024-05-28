ياسين حافظ : علاقتي مع إمام عاشور طبيعية وجوميز طلب تصعيدي للفريق الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ياسين حافظ لاعب فريق الزمالك مواليد 2005، أن تهنئة إمام عاشور طبيعية خاصةً أنه زوج شقيقته.

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وتابع حافظ في تصريحات خاصة لبرنامج "+90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "الأمر جاء بسبب شخص ما داخل النادي، يسعى للحصول على اللقطة والصورة المنتشرة لتعليق إمام عاشور على أحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، مفبرك".

وأضاف ياسين حافظ: "أنا إبن من أبناء النادي وعائلتي زملكاوية وتحت أمر النادي، وجوميز طلب تصعيدي للفريق الأول، وعلاقتي مع إمام عاشور طبيعية للغاية".