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بوريكة على رأس قائمة إهتمامات الأهلي بالمريكاتو الصيفي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المغربي محسن بوريكة مهاجم المغرب الفاسي، هدف للنادي الأهلي في انتقالات الصيف المقبلة.

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وتابع هشام انفراد خلال برنامجه على قناة النهار: "بوريكة من أبرز الأهداف التي تنال إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وجاء بترشيح من إدارة الاسكاوتينج وهو مواليد 2000 وهو من هدافي الدوري المغربي".

وأضاف أمير هشام: "البوركينابي محمد كانوتيه لاعب جروزني الروسي من ضمن المهاجمين المطروحين أيضًا بجانب 3 أجانب آخرين، وجميعهم ينالوا إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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