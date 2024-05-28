عضو مجلس ادارة الاهلي: الجميع يعمل من أجل تحقيق النجاح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي سعادته بتتويج فريق الكرة بدوري أبطال إفريقيا للمرة ١٢ على حساب الترجي التونسي.

أضاف الدكتور محمد شوقي في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: عشنا لحظات عصيبة في مباراة الترجي حتي أطلق الحكم صافرة النهاية.

وأوضح : الأهلي يمتلك مجلس إدارة يعمل من أجل صالح النادي علي كافة المستويات ولا توجد أي خلافات بين أعضاء المجلس ولكن تبقي مجرد اختلافات في وجهات النظر من أجل مصلحة النادي وجماهيره وأعضاءه.

وأوضح : محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مباراة نهائي دوري ابطال إفريقيا النسخة الماضية أمام الوداد المغربي قرر التجديد مباشرة عقب انتهاء المباراة.

وقال : الخطيب مش بيلحق يفرح ولا يفكر سوي في مصلحة الفريق.. وبعد صافرة نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة ٢٠٢٣ اتخذ قرار تجديد كولر وتحدث معنا في المجلس.

وأوضح : الأهلي منظومة منضبطة والجميع يعمل من أجل تحقيق النجاح في كل المستويات.

وقال : لا نسرف في الفرح بعد الانتصارات ونفس الأمر بعد الخسارة نعمل بشكل سريع من أجل العودة.. الأهلي يقف علي ارض صلبة ولا يتأثر بأي أمور تحدث له.. الخطيب لم يفرح بالفوز علي الوداد والتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة ١١ وقرر بعدها التجديد مباشرة لمارسيل كولر.

وأتم: الأهلي يستعد لإقامة إحتفالية كبري للفرق الرياضية نهاية الموسم خاصة في ظل نجاحات الفرق الرياضية.