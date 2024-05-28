مانشيستر يونايتد يرد على احتمالات استبعاده من الدوري الأوربي الموسم المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مجموعة INOS المالكة لنادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي أصدرته مساء الإثنين أنها مقتنعة بأن نادي مانشيستر يونايتد سيشارك في الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي مثلما هو مقرر بصفته بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت مجموعة INOS والسير جيم راتكليف قد قامت بدفع مليار جنيه إسترليني للحصول على 27.7% من أسهم نادي مانشيستر يونايتد في ديسمبر الماضي ويستعد حاليًا لضخ 238 مليون جنيه إسترليني لاستكمال الاستحواذ على 30 % من أسهم النادي الأنجليزي العريق.

وتمتلك مجموعة INOS أيضا نادي نيس الفرنسي والذي أحتل المركز الخامس في الدوري الفرنسي وبالتالي سيشارك ايضا في الدوري الاوربي وهو ما يتعارض حتى الان مع القواعد الحاكمة لمشاركة الاندية في البطولات الاوربية حيث يرفض الاتحاد الاوربي مشاركة اندية تحت سيطرة نفس الشركات المالكة في نفس البطولات .

مخاوف استبعاد مانشيستر يونايتد من الدوري الاوري وانتقاله للعب في كأس المؤتمر الاوربي وعودة تشيلسي للمشاركة في الدوري الاوربي بدلا منه تعود الى تحقيق نيس للمركز الخامس في الدوري الفرنسي فيما حقق اليونايتد المركز الثامن في الدوري الانجليزي وهو ما يجعل نيس الاحق بالمشاركة في الدوري الاوربي بينما يشارك مانشيستر يونايتد في كأس المؤتمر الاوربي .

وقالت مجموعة INOS في بيان رسمي : نحن على علم تام بالمشكلة الحالية ونحن في تواصل مع الاتحاد الاوربي للعمل على حل تلك المشكلة ونحن مقتنعون بأمكانية الوصول لحل بشأن المشاركة في البطولات الاوربية في الموسم المقبل