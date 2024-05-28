كولر يتابع 5 مهاجمين أجانب والمغربي بوريكة على رأس المرشحين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يعقد جلسة مع لجنة التخطيط بوجود محمود الخطيب عقب عودته من الإجازة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجلسة سوف تشهد الحديث عن ملف الصفقات، وحسم بعض الأسماء الراحلة عن صفوف الفريق".

وأضاف أمير هشام: "إدارة الاسكاوتينج عرضت 5 مهاجمين أجانب على طاولة لجنة التخطيط للكرة وتم عرضهم على مارسيل كولر المدير الفني، والمدير وافق على جميعهم لاختيار أحدهما".

واستطرد: "البوركينابي محمد كانوتيه المحترف في جروزني الروسي سينتهي عقده بنهاية الموسم، عاد للصورة مرة أخرى وينال إعجاب المدير الفني خاصةً أنه طلب ضمه من قبل".

وقال: "هناك لاعب مغربي اسمه محسن بوريكة لاعب المغرب الفاسي وهو مواليد 2000 وهداف الدوري هناك، ضمن الترشيحات أيضًا".

واختتم أمير هشام: "هناك 3 أجانب بخلاف الاسمين السابقين، وسوف يتم ترتيب الأسماء للتفاوض معهم بالصيف المقبل، بخلاف أن المدير الفني معجب أيضًا بخدمات أمين أوفا مهاجم إنبي كمهاجم محلي بخلاف الأجانب المطروحين".