اجتماع تنسيقي بين حسام حسن وخالد بيبو بشأن انضمام لاعبي الأحمر لمعسكر المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث سيف زاهر، ببرنامجه “ملعب أون” عن تفاصيل الاجتماع العاجل بين حسام حسن مدرب المنتخب المصري، وخالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي، بشأن انضمام لاعبي الأحمر، لمعسكر المنتخب القادم.

وأكد :"هناك اجتماع مغلق بين حسام وخالد بيبو يجري حاليا، للتنسيق لانضمام لاعبي الأهلي للمعسكر القادم".

ويرغب مدرب المنتخب الوطني في ضم اللاعبين جميعا غدا الثلاثاء لضمان توافر مبدأ الإلتزام، وبخصوص لاعبي الأهلي المشاركين في نهائي أفريقيا، سيتم وضع خطة احمال خاصة لهم".

ويلعب منتخب مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو، خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.