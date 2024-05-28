مصطفى شوبير : هدفي اللعب والمشاركة أساسيا للانضمام لمنتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستقبله مع المارد الأحمر في الفترة القادمة.

وأكد حارس الأهلي انه يبذل جهدا كبيرا ولا يلتفت لأى من الشائعات التى تنتشر على السوشيال ميديا.

وأوضح انه يعمل بجدية ولكن يتبقى عنصر التوفيق من المولى عز وجل لما يراه مناسبا له، فهذه الحالة لا دخل لأى مخلوق على وجه الأرض فيها، مشيرا إلى أن الله وحده صاحب القرار.

واكمل حديثه أسعى للمشاركة مع الأهلي لرغبتي في الانضمام لصفوف المنتخب المصري الأول فهو يمثل حلم حياتي أسعى لتحقيقه.

واستطاع مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في حراسة عرين المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 دون أن تستقبل شباكه اى أهداف.