ريال مدريد يحصل على موافقة مدافع ليل لضمه في الصيف

كشف تقرير صحفي، عن اقتراب ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع صفقة دفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح الصحفي الموثوق سانتي أونا، أن نادي ريال مدريد يرغب في إرسال عرض إلى نادي ليل الفرنسي من أجل الحصول على خدمات ليني يورو، في الصيف القادم.

وأشار إلى أن عرض نادي ريال مدريد يتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع ليني يورو.

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وأشار إلى أن ليني يورو لاعب فريق ليل الفرنسي، أبدى رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن اللاعب مقتنع بالمشروع المقدم له من النادي الملكي.

ويستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في إطار منافسات دور نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وأنهى ريال مدريد الموسم المنصرم من بطولة الدوري الإسباني متوجًا باللقب برصيد 95 نقطة.