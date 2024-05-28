الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. ياسر محمود يحلل الحالات التحكيمية الجدلية (خاص)

كشف الحكم الدولي السابق، ياسر محمود، عن مدى صحة القرارات التحكيمية في مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولعب الزمالك ضد نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الجيش ببرج العرب.

وحقق الزمالك الفوز بنتيجة هدفين دون رد، حيث افتتح ناصر ماهر التسجيل في الدقيقة 28، ثم أضاف سيف الجزيري، الثاني في الدقيقة 57.

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وقال ياسر محمود في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″:” في الدقيقة 15، شد من مدافع الاتحاد السكندري لـ عبد الله السعيد، كانت تستوجب إنذار، والحكم فضل التحذير وأنا أتفق معاه”.

وتابع:”في الدقيقة 23، بطاقة صفراء صحيحة على لاعب الاتحاد للتهور مع الخصم، وفي الدقيقة 25 تسلل صحيح على إبراهيما نداي، وإذا لم يكن متسللًا كان الحكم سيحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك”.

وأشار ياسر محمود، إلى أن هدف الاتحاد السكندري الملغي، قرار صحيح من الحكم لأن اللاعب الذي كان في موقف تسلل لمس الكرة، ولو لم يلمسها كان الهدف احتسب لأنه غير متداخل”.

وشدد، على أن هدفي الزمالك صحيحان، مضيفًا:” في الدقيقة 62، رمية تماس احتسبها الحكم خطأ على الاتحاد كادت أن تؤدي إلى مشكلة في الملعب لابد من التركيز من طاقم التحكيم”.

واختتم الحكم الدولي السابق:” في الدقيقة 87، فيما يخص هدف الزمالك الثالث الملغي، اللعبة محسوبة على زيزو من البداية، لو اتقطعت و أصببحت لعبة جديدة الهدف يحتسب أما إذا كانت نفس الهجمة يلغى الهدف للتسلل”.