مصطفى شوبير يكشف حقيقة أزمته مع الشناوي

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي، حقيقة وجود أزمة بينه وبين محمد الشناوي، زميله في القلعة الحمراء قبل لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاهلي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والثانية عشر في تاريخه.

وقال مصطفى شوبير خلال تصريحات عبر برنامج “ملعب أون تايم” على قناة «أون تايم سبورتس»:” تحدث معي كولر قبل مباراة بلدية المحلة في الدوري المصري، وأبلغني أنه تحدث مع الشناوي، وقد بلغه إنني سأشارك أساسيًا ضد الترجي التونسي في نهائي أفريقيا.

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وتابع: ” وقتها تمنى لي كولر التوفيق في النهائي”.

واختتم:” لا توجد أزمة بيني وبين محمد الشناوي، ومن الطبيعي بالتأكيد أن يشعر لاعبًا بالحزن لعدم مشاركته في نهائي بطولة مثل هذه”.

يذكر أن مصطفى شوبير قد انضم لمعكسر منتخب مصر، من أجل خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.