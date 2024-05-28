مصطفى شوبير يكشف تعرضه للظلم بسبب والده وحقيقة طلبه لـ حراسة مرمى منتخب مصر

تحدث مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي، عن حقيقة تعرضه للظلم بسبب والده أحمد شوبير، وحقيقية طلبه بحماية عرين منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

وقال مصطفى شوبير خلال تصريحات عبر برنامج “ملعب أون تايم” على قناة «أون تايم سبورتس»: ” تعرضت للظلم كثيرًا بسبب والدي، حيث عندما يتحدث عني يستفز الناس، ولكن هو في الحقيقة يتحدث عن جميع اللاعبين بشكل جيد”.

وتابع:” لكن ما يحدث إنهم عندما يرونه يتحدث عني بشكل جيد لا يقبلون ذلك”.

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وواصل: “كابتن شوبير هو هرم من أهرامات الإعلام في مصر، لا استطيع أن أقول له قل هذا أو أفعل هذا أو لا، هذا عمله، وعندما أخطأت في مباراة فيوتشر وجه انتقاد لاذع لي”.

وعن حقيقة طلبه أن يكون حارس منتخب مصر الأساسي: “لا أفكر كثيرًا من سيكون الحارس الأساسي، لمنتخب مصر، هو شرف لي التواجد مع المنتخب، والأهم وما يشغل تفكيري هو الفوز بالمباراتين القادمتين وأن نبذل كل ما في وسعنا لإسعاد الجماهير”.