بيراميدز يطالب الزمالك بدفع 3 مليون جنيه مكافآت الكونفدرالية

أرسل نادي بيراميدز خطاب رسمي، اليوم الإثنين، لـ الزمالك يطالبه فيه بدفع مبلغ 3مليون جنيه قيمة المكافآت المالية المنصوص عليها في عقود لاعبي الأبيض.

حيث يوجد في عقد كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد، المنتقلين من نادي بيراميدز إلى الزمالك، بعد حصول النادي الأبيض على لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية دفع مكافأة.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لعام 2024، على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال نادي بيراميدز في خطابه :”طبقًا إلى أحكام الفقرة الثانية والرابعة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعبين عمر جابر ونبيل عماد دونجا من نادي بيراميدز إلى الزمالك والمؤرخ في 14/09/2022، فإننا نتشرف في أن نذكر سيادتكم بضرورة سداد المكافآت المستحقة لنادي بيراميدز بسبب تحقيق نادي الزمالك لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية”.

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وتابع:” وهي مليون ونصف المليون جنيه المكافأة الخاصة بعمر جابر، ومليون ونصف المليون جنيه المكافأة الخاصة بنبيل دونجا، بجانب ضريبة القيمة المضافة، ليصبح إجمالي المطلوب في عقدي عمر جابر ودونجا من الزمالك، 3 ملايين و420 ألف جنيه مصري”.

وواصل:”وفقا لأحكام الفقرة الثانية والثالثة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعب عبد الله السعيد من بيراميدز إلى الزمالك والمؤرخ في 31/01/2024، نتشرف في أن نذكر سيادتكم بضرورة سداد المكافأة المستحقة لنادي بيراميدز بسبب تحقيق نادي الزمالك لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهي مبلغ مليون جنيه مصري وذلك مكافأة تحقيق الكونفدرالية بالإضافة إلى قيمة الضريبة على القيمة المضافة، مليون و140 ألف جنيه”.