حمدي فتحي يكشف سبب رحيله عن الاهلي

كشف حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوكرة القطري، سبب رحيلة عن النادي الاهلي بعد تحقيقه رفقة الأحمر دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وقال حمدي فتحي في تصريحات عبر برنامج «الكورة مع فايق» المذاع على MBC Masr 2: ” أنا صاحب فكرة رحيلي عن الاهلي، وأنا من طلبت الرحيل عن النادي الاهلي بنهاية الموسم الماضي”.

وتابع:” رأيت أن عرض الوكرة كان جيدًا للنادي الاهلي واستطعت إقناع النادي بقبول العرض ورحيلي”.

أقرأ أيضًا.. مصطفى شوبير يكشف تعرضه للظلم بسبب والده وحقيقة طلبه لـ حراسة مرمى منتخب مصر

وواصل:” مارسيل كولر حاول إقناعي بالقاء في جلسة استمرت بيننا لمدة ساعة كاملة، ولكننب صممت على الرحيل”.

وأردف:” الحمدلله لقد حققت رفقة النادي الاهلي الموسم الماضي دوري أبطال أفريقيا، وهذا نجاحًا كبيرًا بالنسبة لي”.

وأختتم حديثه: «لا أفضل اللعب في مركز معين في الملعب والعب في أي مكان يطلبه المدرب مني».