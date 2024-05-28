مستند - نادي بالدوري المصري الممتاز يُغيّر اسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت جريدة الوقائع المصرية، عند تغيير نادي بالدوري المصري الممتاز اسمه بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للنادي.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 117 (تابع) الصادر بتاريخ 27 مايو 2024، قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 5 لسنة 2024، بشأن تعديل اسم نادى "فيوتشر إف- سي" إلى نادى "مودرن سبورت" بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للنادى.

وجاء في نص الإعلان أن القرار يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويُلغى كل قرار يخالف ذلك.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر ـ مودرن حالياً ـ المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن طلائع الجيش التاسع.

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