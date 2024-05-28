"الأهلي والزمالك فرحوا الشعب".. إبراهيم حسن يكشف هدفه مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المدير الفني للمنتخب الأول المصر لكرة القدم، إبراهيم حسن، عن مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "نسعي للفوز أمام منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو للاقتراب من التأهل لكأس العالم وتحقيق الهدف الأول لنا مع منتخب مصر".

وواصل: "الأهلي والزمالك فرحوا الشعب المصري خلال الفترة الأخيرة، بتحقيق البطولات الأفريقية سواء دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية".

وأضاف: "نسعى لاستكمال الفرحة بمنتخب مصر بتحقيق الفوز أمام كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو".

وأتم مدرب منتخب مصر: "نستعد بقوة لتحقيق هدفنا واتمنى إسعاد الشعب المصري الذي يثق بنا".

الجدير بالذكر، يلاقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم الخميس الموافق 6/6/2024، ثم مواجهة غينيا بيساو بعدها بأربعة أيام.

اقرأ أيضًا:

إبراهيم عادل يعلق على أزمة رمضان صبحي مع المنشطات بعد الانضمام للمنتخب بدلا منه

رد قاطع من تركي آل الشيخ.. هل تقدمت السعودية بطلب لاستضافة السوبر الأفريقي؟