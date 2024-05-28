إبراهيم حسن: أنا وحسام عمرنا ما هنظلم لاعب.. والجميع يعلم أننا لدينا ضمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أنه هو والجهاز الفني للفراعنة يعملون من أجل هدف واحد وهو التأهل لكأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن عبر قناة "إم بي سي مصر": "عمرنا ما هنظلم أي لاعب في منتخب مصر، والباب مفتوح أمام الجميع للتواجد مع المنتخب الوطني".

وأضاف: "اللاعب الكويس هيكون له دور مع المنتخب ولابد أن يعلم الجميع أن أنا وحسام نكره الظلم، لذلك عمرنا ما هنكون مع أى لاعب ظالمين".

وواصل: "كل ما أطلبه أن الجماهير تثق فينا كما هو معتاد من زمان لأن الجميع يعلم أننا لدينا ضمير، وأننا بنحب مصر وبنحب ننجح جدا جدا".

وأردف: "نسعى لتحقيق الفوز أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو من أجل تحقيق الهدف الأول، وننتظر مساندة الجماهير".

واختتم: "بعد ذلك نبحث عن العديد من الأهداف لتحقيقها خلال السنوات المقبلة، لعودة المنتخب الوطني وصدارة المنتخبات الأفريقية".

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