مدرب الألومنيوم يكشف لمصراوي حالة واحدة تجعلهم ينسحبون أمام الأهلي في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مدرب فريق هشام عبدالمنعم عن حالة واحدة قد تجعلهم ينسحبون من مواجهة الأهلي في بطولة كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين تأجيل مواجهة الأهلي ونظيره الألومنيوم التي كان من المقرر لها يوم الأربعاء المقبل لدور الـ 32 من بطولة الكأس.

وأوضح عبدالمنعم، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنهم سينسحبون حال عدم تحديد اتحاد الكرة لموعد جديد للمباراة، مشيرًا إلى أن هناك تخبط باتحاد الكرة:"أرسل لنا في 7 مايو خطابًا بأن الأهلي سيخوض اللقاء بدون الدوليين ثم تبدل الأمر".

وأتم مدرب الألومنيوم تصريحاته بالإشارة إلى أنهم يعملون منذ 24 أبريل الماضي على التجهيز للمباراة ويشعرون الآن بملل شديد؛ معللاً:"لا يوجد لديّ مباريات ودية وهناك لاعبين يريدون رؤية مستقبلهم".

اقرأ أيضًا:

مستند - نادي بالدوري المصري الممتاز يُغيّر اسمه

"يقوده موسيماني".. أبها يهبط لدوري الدرجة الأولى بالسعودية