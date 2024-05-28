حسام المندوه يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك مع خالد بوطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن مجلس الإدارة جاء فى وقت استثنائي، ويبحث خلال الوقت الحالي بعد تحقيق لقب كأس الكونفدرالية.

وقال حسام فى تصريحات عبر قناة "MBC Masr 2": "حاليا نحاول حل أزمة القيد بالتفاوض مع بوطيب، والمحامي يتفاوض معه من أجل ذلك".

وواصل: "عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة مكلف بهذا الملف، ونحاول حل جميع أزمات النادي منها فك القيد".

وأتم المندوه: "حصلنا على جزء من مكافأة فوز الزمالك بالكونفدرالية والتي تبلغ 2 مليون دولار، وخاطبنا الاتحاد الأفريقي بضرورة سرعة الحصول على باقي المبلغ".

ويذكر أن فريق الزمالك حقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في التاريخ على حساب نهضة بركان المغربي.

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