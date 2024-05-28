أول تعليق من جوميز بعد فوز الزمالك على الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، سعادته بالفوز الذي حققه على نظيره الزمالك.

الزمالك فاز بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعته بنظيره الاتحاد مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري.

وأضاف جوميز، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"قدمنا مباراة كبيرة وسيطرنا على الكرة أمام فريق صعب دفاعيًا واستحقينا الفوز وحصد النقاط الثلاثة وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد نجحا في التعامل مع هجوم الاتحاد".

وتابع مدرب الزمالك:" ليس من المنطقي أن يضع اتحاد الكرة موعد مباراة دور الـ32 لكأس مصر في توقيت سيستدعي فيه المنتخب اللاعبين الدوليين لمعسكر الفراعنة، ومن الطبيعي أن يتم تأجيل المباراة".

وأتم المدير الفني البرتغالي تصريحاته بتهنئة لاعبي الزمالك المنضمين لمعسكر المنتخب المقبل استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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