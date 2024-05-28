حمدي فتحي: فايلر بعد كورونا تغير كثيرا.. وهذا أفضل قرار اتخذه محمود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد حمدي فتحي لاعب الأهلي الأسبق والوكرة الحالي، أن مدرب المارد الأحمر السابق رينيه فايلر من أفضل المدربين الذي تولوا تدريب المارد الأحمر.

وقال حمدي فتحي في تصريحات عبر قناة "MBC Masr 2": "فايلر من المدربين المميزين الذي قام بتدريبنا، ولكن ذلك قبل جائحة كورونا لأن فايلر بعد كورونا تغير كثيرا، وكان تركيزه فقط الرحيل عن الفريق".

وأضاف: "من أفضل القرارات التي كانت صحيحة كان قرار محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي بإراحة اللاعبين عدد من المباريات بنهاية الموسم، لأنه جعلنا نعود أقوى لتحقيق كل البطولات وهو ما حدث".

وأتم لاعب الوكرة:" كولر من المدربين المميزين وتعامله رائع معنا جميعا، ووقت وجودي فى الأهلي جلس معي لمدة ساعة من أجل إقناعي بالبقاء".

وانضم حمدي فتحي للوكرة القطري في موسم 2023/24 قادما من الأهلي المصري، في صفقة بلغت قيمتها 3 مليون يورو.

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