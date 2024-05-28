"الظلم".. حمدي فتحي يكشف سبب فرحة لاعبي الأهلي الكبيرة بالفوز بدوري أبطال أفريقيا 2023 أمام الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب الأهلي الأسبق والوكرة الحالي، حمدي فتحي، عن نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 ضد الوداد المغربي.

وقال حمدي في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على "MBC "Masr 2: "بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 ضد الوداد كانت فرحة لا تنسى ومن أكثر البطولات الذي ظهر علينا الفرحة".

وأضاف: "فرحة الفوز بدوري أبطال أفريقيا 2023 كانت بسبب أننا اتظلمنا في نهائي 2022، وبعد هدف محمد عبد المنعم احتفلنا كتير، وهذه البطولة كانت مختلفة عن كل البطولات".

وواصل: " لكن احنا كلاعيبة الأهلي لا نعرف الفرحة ومش بنلحق نحتفل بسبب التركيز فى تحقيق كل البطولات".

وأتم فتحي:" دائما أثق في الأهلي، وقبل مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي كان عندي يقين بتحقيق اللقب، لأن لاعبي الأهلي تحترم أى خصم".

الجدير بالذكر أن محمد عبد المنعم سجل هدف تعادل الأهلي في إياب دوري أبطال أفريقيا 2023 ضد الوداد في الدقيقة 78، وحصد الأهلي اللقب بمجموع المباراتين 3-2.

اقرأ أيضًا:

حمدي فتحي: فايلر بعد كورونا تغير كثيرا.. وهذا أفضل قرار اتخذه محمود الخطيب

إبراهيم حسن: أنا وحسام عمرنا ما هنظلم لاعب.. والجميع يعلم أننا لدينا ضمير