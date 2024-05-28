حمدي فتحي: كولر تمسك باستمراري.. ولكن أنا من طلبت الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المحترف المصري بصفوف الوكرة القطري، حمدي فتحي، إن المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر تمسك باستمراره ضمن صفوف النادي.

وكان حمدي فتحي قد انتقل من صفوف الأهلي في يوليو الماضي لنادي الوكرة القطري.

وأضاف فتحي، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "الكرة مع فايق" صباح اليوم الثلاثاء:"كولر تمسك باستمراري ولكن أنا من طلبت الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم وجئت بعرض نادي الوكرة وكان جيدًا للنادي".

وأتم اللاعب تصريحاته بالتنويه إلى أن حقق نجاحاً كبيرًا مع الأهلي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يحب التدرب بصورة قوية ولا يُفضل مركز معين في الملعب.

وشارك صاحب الـ 29 عاماً مع الوكرة في موسم 23/24 بـ 19 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين لزملائه خلال 1592 دقيقة لعب.

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