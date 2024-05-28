حمدي فتحي: أتمني عودة رمضان وضم زيزو.. ولقب دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك الأغلى في مسيرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف لاعب الوكرة القطري، حمدي فتحي، عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه للأهلي، واللقب الأغلى له مع المارد الأحمر خلال مسيرته.

وقال حمدي فتحي في تصريحات عبر قناة " MBC Masr 2": " أتمني عودة رمضان صبحي للأهلي، وضم زيزو من الزمالك".

وأضاف: "البرتغالي كارلوس كيروش أفضل من تدربت معه في منتخب مصر، وفي الأهلي فايلر هو الأفضل".

وواصل: "سبب فشل الجيل الحالي لمنتخب مصر فى تحقيق أمم أفريقيا هو عدم التوفيق فقط".

وأتم لاعب الأهلي الأسبق: "بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 أمام الزمالك هي الأغلى في مسيرتي، وإمام عاشور أفضل لاعب في الأهلي حاليا".

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