اخبار الرياضه

حمدي فتحي: أتمني عودة رمضان وضم زيزو.. ولقب دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك الأغلى في مسيرتي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف لاعب الوكرة القطري، حمدي فتحي، عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه للأهلي، واللقب الأغلى له مع المارد الأحمر خلال مسيرته.

وقال حمدي فتحي في تصريحات عبر قناة " MBC Masr 2": " أتمني عودة رمضان صبحي للأهلي، وضم زيزو من الزمالك".

وأضاف: "البرتغالي كارلوس كيروش أفضل من تدربت معه في منتخب مصر، وفي الأهلي فايلر هو الأفضل".

وواصل: "سبب فشل الجيل الحالي لمنتخب مصر فى تحقيق أمم أفريقيا هو عدم التوفيق فقط".

وأتم لاعب الأهلي الأسبق: "بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 أمام الزمالك هي الأغلى في مسيرتي، وإمام عاشور أفضل لاعب في الأهلي حاليا".

اقرأ أيضًا:

"الظلم".. حمدي فتحي يكشف سبب الفرحة الكبيرة للاعبي الأهلي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا 2023 أمام الودا

أول تعليق من جوميز بعد فوز الزمالك على الاتحاد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا