شكرا لقرائتكم خبر عن بدون الـvar.. حكام مباريات الغد فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات غد الثلاثاء فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر وقررت اللجنة إقامة المباريات بدون تطبيق تقنية الفيديو.
واختارت اللجنة الحكم مصطفى مدحت لمباراة سيراميكا ومكادى، والحكم أسامة إسماعيل لمباراة سموحة ولافيينا، والحكم محمد عبد العليم لمباراة زد والداخلية.
وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والنصر فى دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، بعدما استقر حسام حسن المدير الفنى للمنتخب على ضم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لمعسكر الفراعنة.
وجاء قرار التأجيل بعدما أصبح عدد اللاعبين المنضمين من بيراميدز لمعسكر منتخب مصر 3 لاعبين، وهم: مصطفى فتحى ومحمد حمدى وإبراهيم عادل.
وتلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بشأن اختيار المهاجم الشاب إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي، لمعسكر المنتخب الوطني الأول.
ويستعد المنتخب لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو الجاري في إطار تصفيات كأس العالم.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز