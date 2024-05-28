شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر بـ3 مواجهات قوية، ويلتقى سيراميكا مع مكادى فى الخامسة مساءً، بينما يواجه سموحة نظيره لافيينا، ويستقبل زد فريق الداخلية فى الثامنة مساءً.

موعد مباراة سيراميكا ومكادى

ويستقبل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى في الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، فريق مكادى باستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وحذر أيمن الرمادى لاعبى سيراميكا من مفاجآت كأس مصر وطالبهم بعدم التهاون أمام مكادى، وبذل أقصى جهد من أجل عبور دور الـ32 والاستمرار في المنافسة من أجل تحقيق خطوة مهمة في طريق المنافسة على اللقب.



وسقط فريق سيراميكا أمام إنبى في آخر مبارياته في الدورى بعدما تقدم بهدفين نظيفين، ليعود الفريق البترولى ويقلب النتيجة لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دورى nile.

موعد مباراة سموحة ولافيينا

يستضيف فريق سموحة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، فريق لافيينا على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. ويأمل سموحة بقيادة أحمد سامى تحقيق الفوز وعبور عقبة فريق لافيينا وتجنب مفاجآت كأس مصر التي دائما ما تكون حاضرة، خاصة مع أندية القسم الثانى.



وعالج أحمد سامى الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام فاركو والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، والتي شهدت إهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى فاركو.



وفي المقابل، يمنى فريق لافيينا النفس بتحقيق المفاجأة والإطاحة بفريق سموحة من دور الـ32 والتأهل لدور الـ16 من أجل استكمال البطولة بعدما فشل في التأهل للدورى الممتاز بعدما أنهى المسابقة في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

موعد مباراة زد والداخلية

وفى آخر المباريات، يلتقى فريق زد في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، مع فريق الداخلية باستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. وحذر مجدى عبد العاطى لاعبى زد من انتفاضة الداخلية بعد الفوز الكبير الذى حققه على فريق المقاولون العرب بثلاثية نظيفة في بطولة الدورى، وطالب كل اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل العبور للدور المقبل.



وطالب عبد العاطى من اللاعبين بضرورة استغلال كل الفرص التي تتيح لهم أمام مرمى الداخلية من أجل تحقيق الفوز والابتعاد عن سيناريوهات المفاجآت، وتلافى ما حدث أمام الاتحاد السكندرى في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبى.



وفي المقابل، يسعى فريق الداخلية لمواصلة الانتفاضة بعد ثلاثية المقاولون العرب، والإطاحة بفريق زد من كأس مصر من أجل اكتساب مزيد من الثقة قبل التوقف الدولى.