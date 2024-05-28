شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: كولر أصبح يمتلك خبرة كبيرة.. ومنافسات أفريقيا شهدت أداء عاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد مدربب منتخب مصر السابق، أن النسخة الأخيرة من منافسات دوري أبطال أفريقيا التي تُوج بها النادي الأهلي شهدت أداء عاليا للغاية من جانب مارسيل كولر، وحافظ الفريق على شباكه بالدفاع القوى، رغم اختلاف الخصوم، وهو ما يؤكد أن المدرب السويسري حصل على خبرات كبيرة في القارة السمراء، ومسيرته شهدت تصاعدا كبيرا مع المارد الأحمر.

وقال ضياء السيد، خلال تصريحات تليفزيونية: "كولر أصبح يمتلك خبرات كثيرة، ويتعامل بشكل جيد خارج ملعبه، كما أن لاعبي الأهلي أصبحوا يمتلكون قوة وخبرة، وهو ما جعل الفريق في النهاية يحصد اللقب القاري، وكنت أتوقع وجود أفشة أساسيًا على حساب مروان عطية أو أكرم توفيق، لكنه في النهاية اختار نفس تشكيل الذهاب".

وأضاف: "تغيير أفشة كان جيدًا ومنح الاستحواذ أيضًا للأهلي، وأضعنا فرصتين بعد مشاركته، كما أننى كنت أتوقع وجود رضا سليم على حساب بيرسي تاو، خصوصًا أن الجناح المغربي في حالة فنية أفضل حاليًا، ولكن كولر لم يُغامر مطلقًا، وكان حريصا على وجود نفس اللاعبين الذين شاركوا ذهابًا وقاموا بالاحتكاك مع الخصم، وهو فكر موجود في كرة القدم، لأن الهدف كان واضحًا وهو التتويج باللقب، والهدية جاءت مبكرًا بتسجيل الهدف، وكنت متوترًا بكل تأكيد في الدقائق الأخيرة".

وتابع: "كنت أخشى من الكرات الثابتة أو أي شيء سيكون بمثابة "كرسي في الكلوب".. ولكن الكرة كانت في نهاية المباراة في وسط ملعب الترجي التونسي، وسعيد بأن هذا الجيل حقق العديد من الألقاب الأفريقية، وفي التسعينيات كنا أقل من الجيل الحالي.. والأهلي دائما لديه الأجيال القادرة على تحطيم الأرقام القياسية".