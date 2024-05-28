شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة الزمالك: إمام عاشور تمنى العودة للنادى.. وتهنئته استفزاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك حالة إيجابية من جماهير الأهلي والزمالك ظهرت في نهائيي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، والدليل على رغبة الجماهير في التواجد بالملاعب بالفترة المقبلة، وكان هناك حالة سعيدة.

وأضاف طارق، خلال تصريحات تليفزيونية: "ما حدث من ياسين حافظ قائد فريق 2005، بصفتي مشجع هو أنه اختار التوقيت الخطأ لتهنئة إمام عاشور لاعب الأهلي، رغم أنه زوج شقيقته، وهو أمر غير ناضج واستفزازي لجماهير النادي، وكان لا بد من أن يحافظ على مشاعر الجماهير".

وتابع: "بصفتي عضو، فاللاعب تحدث بشكل عام وتقدم باعتذار وهو تعامل بأنه شقيق زوجة اللاعب، وتم غلق الموضوع والملف مع حسين السيد عضو مجلس الإدارة المختص بقطاع الناشئين والقرار النهائي يخص مجلس الإدارة".

واستطرد: "جوميز لم يطلب تصعيد ياسين حافظ للفريق الأول، وكل ما يتردد عن منع تصعيده بسبب حالة النسب مع إمام عاشور، غير صحيح".

وقال عضو مجلس الإدارة: "ليست لدينا خصومة مع اللاعب ولكنه تصرف بشكل خطأ، وفي نفس الوقت هو ابن من أبناء النادي ووالده زملكاوي جدًا، وعائلته أعضاء داخل النادي".

وأردف: "الجميع كان يتمنى عودة إمام عاشور للزمالك واللاعب نفسه من المؤكد أنه كان يرغب في العودة، ولكن الظروف لم تخدمه ولا أحد ينكر بأنه من أفضل اللاعبين في مصر، ووقت الحديث عن عودته لا يفيد وأتمنى له التوفيق مع منتخب مصر".

وعن نشر اللاعب صورة له بقميص الأهلي وهو طفل قال: "هناك من فترة لاعب كان يبوس شعار الزمالك وبعدها انتقل للنادي الأهلي بشكل عادي والأمر بات احترافيا".