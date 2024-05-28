شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك صاحب تهنئة إمام عاشور: "اللى حصل طبيعى.. وجوميز طلب تصعيدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسين حافظ لاعب فريق الزمالك مواليد 2005، أن تهنئة إمام عاشور لاعب الأهلي بعد تتويجه مع فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا، طبيعية خاصةً أنه زوج شقيقته.

وتابع حافظ في تصريحات تلفزيونية: "الأمر جاء بسبب شخص ما داخل النادي، يسعى للحصول على اللقطة والصورة المنتشرة لتعليق إمام عاشور على أحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، مفبرك".

وأضاف ياسين حافظ: "أنا إبن من أبناء النادي وعائلتي زملكاوية وتحت أمر النادي، وجوميز طلب تصعيدي للفريق الأول، وعلاقتي مع إمام عاشور طبيعية للغاية".