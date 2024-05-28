شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: مواجهة الزمالك أصعب من الترجى وهتاف الجمهور كان أسعد لحظات حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى، أن مواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر كانت أصعب من مباراة الترجى فى دروى أبطال أفريقيا، وهتاف جمهور الأهلى لى فى نهائى أفريقيا كان أسعد لحظات حياتى.

وقال مصطفى شوبير خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "اللعب أمام الزمالك حاجة كبيرة جدا وأنك تكسب هذا النادى الكبير وتأخذ منه بطولة حاجة كبيرة جدا، وكان أصعب من مواجهة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى رفم قيمة بطولة أفريقيا".

وأضاف حارس الأهلى: "مواجهة الأهلى والزمالك بيكون لها قيمة كبيرة والجمهور كله مستنى هتعمل إيه بعد إصابة محمد الشناوى".

وتابع: "هزيمة مباراة البنك الأهلى كانت قاسية جدا علينا واليوم مكانش يومنا والخسارة بأربعة كتير جدا علينا ولكن تعلمنا منها كتير وهى الأصعب فى مشوارى مع الأهلى".

وأوضح مصطفى شوبير: "كولر كان حاسم مباراة النهائى أمام الترجى من قبل مباراة بلدية المحلة ،وقالى أنه أبلع الشناوى بوجودى فى مباراة بلدية المحلة ومباراتى نهائى دورى أبطال أفريقيا وهو تقبل ذلك، وقالى ركز أنت اللى هتلعب".

واستطرد: "كلام محمد الشناوى حقه لأنه كابتن الفريق وأى لاعب مش بيلعب بيكون زعلان ولكن دون افتعال أى مشاكل، وأنا لو ملعبتش كنت هزعل ولكن دون أى مشاكل، وأنا مش بحب أرد على الإعلام ولا أى انتقاد وكل تركيزى فى الملعب فقط".

وأردف: "أنا أتدرب مع محمد الشناوى منذ 6 سنوات، وهو يساعدنى جدا وكانت حاجة غريبة أن يتبدل الحال أن أكون الحارس الأساسى وهو البديل، وهناك تواصل دائم مع الشناوى داخل وخارج الملعب".

وواصل شوبير حديثه قائلا: "هتاف جمهور النادى الأهلى لى قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا كان أسعد أيام حياتى، وأيضا لقطة تسليمى ميدالية المركز الأول فى نهائى أفريقيا الموسم الماضى عندما قام محمد الشناوى بإهدائى الميدالية".