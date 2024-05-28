شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: كولر صريح معانا وفكرت فى الإعارة ولكن ربنا كان شايل لى الأحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى: فكرت فى الرحيل عن الأهلى كثيرا للإعارة من أجل المشاركة أساسيا، ولكن كل مرة الموضوع يقف، وربنا كان كاتب لى الأحسن، وكولر صريح جدا مع اللاعبين.

وأضاف مصطفى شوبير، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فكرت كثيرا فى الخروج إعارة للمشاركة أساسيا أكثر من مرة وكل مرة الموضوع يقف، مرة كولر يرفض ومرة لجنة التخطيط ترفض، والحمد لله كان بقائى مع الأهلى أفضل شيء، وربنا كرمنى جدا واختار الأفضل لى".

وتابع: "على لطفى يتحدث معى قبل كل مباراة وبعدها، ودائما فى ضهرى، ومن أفضل اللاعبين الذى تعاملت معاهم فى حياتى، وكذلك شريف إكرامى الذى يتواصل معى دائما ويشجعنى".

وعن كولر، قال شوبير: "أفضل حاجة فى مارسيل كولر إنه صريح ويتحدث معانا بصراحة قبل أى قرار ويبلغنى بقراره من فترة قبلها".

وتابع: "لا أشغل بالى بالقادم لأن ربنا كرمنى بحاجات كتير لم تكن فى الحسبان، فسايب الموضوع على ربنا وهفضل تركيزى على تدريبى والمباريات، ولازم أكون تحت أمر المدير الفنى وعمرى ما عملت مشكلة مع أى مدرب".

واختتم كولر حديثه قائلا: "حارس مرمى الأهلى الأساسى جملة أسعدتنى جدا وشرف ما بعده شرف، ولازم الواحد يموت نفسه علشان يستحق هذه الكلمة".