شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: صلاح خلى مفيش حاجة صعبة فى الاحتراف ومثلى الأعلى الشناوى ونوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى، أنه يتمنى الاحتراف فى أوروبا واللعب فى المستويات العالية، ومحمد صلاح خلى مفيش حاجة صعبة وسهّل الدنيا على باقى اللاعبين.

وقال مصطفى شوبير خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الحفاظ على نظافة الشباك دا مجهود جماعى مش الحارس بس، وسعدت جدا بالأرقام التى حققتها وبشكر كل اللاعبين الذين يساعدونى دائما فى الملعب".



وأضاف: "محمد عبد المنعم لاعب عنده إمكانيات كبيرة جدا وهو عنده ثقة كبيرة فى نفسه وكان زمان بيعمل أكثر من كده، ولما بيزودها بروح أقول له اهدى ربنا يسترك مش ناقصين".



وتابع: "محمد الشناوى هو قدوتى فى مصر حارس كبير وشخصية كبيرة جدا وأنا بحبه جدا، ومانويل نوير هو أفضل حارس فى العالم وأحب أكون زيه وقدوتى فى العالم".



واستطرد: "نفسى ألعب فى مستوى عالى مثل نوير، ومحمد صلاح خلى مفيش حاجة صعبة والاحتراف من وجهة نظرى هو اللعب فى أوروبا، رغم أن السعودية عاملة مشروع كبير جدا، ونفسى ألعب فى الدورى الإنجليزى لأنه أقوى دورى فى العالم كله بيكسب كله".



وعن السوشيال، قال: السوشيال ميديا صعبة جدا وأصعب ما فيها أن أى حد ممكن يكتب أى حاجة ونسبة تصديق البوست كبيرة جدا، ولكن عندما يكون ما كتبته غير صحيح محدش بيقول إنه كان غلطان وممكن كمان ما يقولش، بس كل واحد حر بس لازم يعرف أن اللاعبين لهم أهل وناس بتحبهم بيزعلوا من هذا الكلام".