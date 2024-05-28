شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل اختبارات الناشئين لكرة القدم فى فرع مدينة نصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل اختبارات الناشئين لكرة القدم بالأهلي، اليوم الثلاثاء، على ملاعب الأكاديمية بفرع النادي فى مدينة نصر، ضمن استراتيجية البحث والتنقيب عن أبرز المواهب؛ لتدعيم صفوف فرق البراعم والناشئين المختلفة.

وأعلن قطاع الناشئين بالنادي الاهلى طرح استمارات التقدم للاختبارات لموسم 2024 - 2025، منذ يوم 20 من شهر مايو الجاري، وذلك على بوابات النادي المختلفة بمقراته الأربعة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وبلغت قيمة الاستمارة 100 جنيه.

وتقام الاختبارات في الأسبوع الأول من السبت الماضى وحتى الخميس المقبل، وفتح الأهلي الباب أمام المتقدمين من مواليد 2008 وحتى 2019.

وتنطلق يوميا في السادسة صباحا، حيث بدأت السبت الماضى باختبارات مواليد 2016 و2017 و2018 و2019، والأحد لمواليد 2012 و2013 و2014 و2015، والاثنين لمواليد 2008 و2009 و2010 و2011، والثلاثاء لمواليد 2016 و2017 و2018 و2019، والأربعاء لمواليد 2012 و2013 و2014 و2015، والخميس لمواليد 2008 و2009 و2010 و2011.