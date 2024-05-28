شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: انضمامى للمنتخب مختلف هذه المرة وحلمى الاستمرار كحارس أساسى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى، أن حلمه هو الاستمرارية باللعب بشكل أساسى مع الأهلى ومنتخب مصر والاحتراف والبقاء فترة كبيرة فى الاحتراف، وحسام حسن أسطورة وعلاقتى جيدة بالتوأم.

وقال مصطفى شوبير خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "انضمامى لمنتخب مصر هذه المرة مختلف عن المرة السابقة، وأنا داخل المعسكر وأنا حاطط فى نفسى إنى الحارس الأول للمنتخب، وسأقاتل من أجل اللعب بشكل أساسى وأكون السبب فى تأهل منتخب مصر لكأس العالم".

وأضاف: "حسام حسن أسطورة وعلاقتى جيدة بالتوأم وكلامهم معايا دائما إيجابى، ومش عارف إيه الخلاف بينهما وبين والدى وحتى لو موجودة مفيش تأثير لها على تعاملنا مع بعض".

وتابع: "اتفقت مع حارس الترجى أننا نبدل التيشيرت بعد نهائى الترجى ولما رحت غرفة الملابس قالوا لى إنه فى الأتوبيس فرُحت اتكلمت معاه وبدلنا التيشيرت".

واستطرد: "كنا راجعين من معسكر الإمارات، ورامى ربيعة قال لى إن كابتن أحمد شوبير كاتب أن الأهلى تعاقد مع أبو جبل، فقلت مفيش مشكلة، ولكن توقيت الإعلان كان خطأ، ولكن أى إعلامى سيكون معاه هذا الخبر كان هيقوله، والإعلان لم يؤثر على أبو جبل، فطبيعى إنه كان فيه مفاوضات وخبرات أبو جبل أكبر من أنها تتأثر قبل مباراة المنتخب".

واختتم شوبير حديثه قائلا: "حلمى هو الاستمرارية فى المستوى المميز اللى بقدمه والاستمرار كحارس أساسى للأهلى، وكمان نفسى أحترف وأظل فترة كبيرة فى الخارج، ونفسى أكون حارس منتخب مصر الأول".