شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يستأنف تدريباته استعداداً لبترول أسيوط فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة بترول أسيوط، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء السبت المقبل ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل سلبياً مع المصري في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي بالدوري.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.

ويستهدف مودرن فيوتشر الوصول لأبعد نقطة في مسابقة الكأس، خاصة بعدما ودع الفريق كأس الكونفدرالية الأفريقية الأخيرة من ربع النهائي، وتراجع مركزه في جدول مسابقة الدوري.