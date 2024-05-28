شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يؤجل مناقشة عروض مابولولو إلى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل مسئولو نادى الاتحاد السكندري البت فى العروض المقدمة للتعاقد مع الأنجولي كريستوفاو مابولولو خلال الفترة الحالية، لحين انتهاء الموسم الحالي، فى ظل ارتباط زعيم الثغر بخوض مباريات مهمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب مسئولو نادى الاتحاد في الحفاظ على تركيز مهاجمه الانجولي كريستوفاو مابولولو لاسيما وأنه أحد أهم المهاجمين في الدوري المصري ، وينافس على لقب الدوري هذا الموسم واحد أهم العناصر في صفوف زعيم الثغر.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى مع أبو قير للأسمدة في دور الـ32 من كأس مصر 48 ساعة، لتقام الأحد 2 يونيو المقبل، بدلا من الجمعة 31 مايو الجارى.

تأجيل مباراة الاتحاد وأبو قير للأسمدةتأجيل مباراة الاتحاد وأبو قير للأسمدة.

كما قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 بكأس مصر، حيث من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الألومنيوم والزمالك مع بروكسى، وذلك بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم، واستدعاء أكثر من لاعب من القطبين لمعسكر الفراعنة.

وفى المقابل تقرر إقامة مباراة بيراميدز فى دور الـ32 لمسابقة كأس مصر أمام فريق النصر فى موعدها بعد استدعاء 2 لاعبين فقط للمنتخب من نادي بيراميدز.