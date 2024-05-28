الامارات | سلطان بن حمدان: لاعبو العين.. وعدوا فأوفوا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة تتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا، والتأهل لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم للأندية 2025، وكأس القارات 2024، بالإضافة إلى حجز مقعده في بطولة كأس أندية النخبة الآسيوية الموسم المقبل.

وقال: «كما أهنئ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسموّ أولياء العهود، ونواب الحكام، بالإنجاز الرياضي الوطني المهم في ليلة 25 مايو على استاد هزاع بن زايد».

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية في تصريحات صحافية بعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا التي كسبها العين على حساب ضيفه يوكوهاما الياباني بنتيجة 5-1: «إن الرؤية الواضحة والمتابعة الدائمة والاستراتيجية الناجحة التي أرسى معالمها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، هيأت الأسباب لرسم فرحة وطن وحدت شعارات أندية الدولة في علم إماراتنا الغالية، ونهنئ سموه على الإنجاز الذي وفر كل أسباب النجاح لتحقيقه». وتابع: «نهنئ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني النائب الثاني لرئيس النادي النائب الثاني لرئيس مجلس الشرف، على إنجاز نادي العين الذي رسم فرحة وطن».

وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، عن تقديره للمنظومة الرياضية كافة، بداية بالهيئة العامة للرياضة، مروراً باتحاد الكرة ورابطة المحترفين والمجالس الرياضية والأندية ومنتسبيها.

وتابع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان: «إن لاعبي العين قبل انطلاقة الموسم الحالي، وعدوا بالتزامهم تحقيق الأهداف المرجوة، واعتلاء منصة المجد القاري، لرسم فرحة وطن، وأوفوا بالوعد من خلال حرصهم على إظهار روح الانتصار في جميع مباريات البطولة القارية، بمواجهة كل التحديات وظروف السفر وعامل الإرهاق، انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية تجاه الشعار الذي يضعونه على صدورهم، حتى تمكنوا من معانقة المجد عن جدارة واستحقاق بشهادة كل أندية القارة».

وختم: «ندرك جيداً أن التأهل لكأس العالم وكأس القارات، والعودة لبطولة النخبة الآسيوية، سيعزز من مسؤولية الجميع في الموسم المقبل، خصوصاً أن اسم العين ظل وسيظل مرتبطاً برفع سقف طموحات الكرة الإماراتية في تمثيل الدولة بالبطولات القارية والعالمية».

سلطان بن حمدان:

. التأهل لكأس العالم وكأس القارات والنخبة الآسيوية، سيعزز المسؤولية في الموسم المقبل.