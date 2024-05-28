محمد بيومي يزف خبر سار لجماهير الإسماعيلي قبل مواجهة القناة

ياسر رشاد - القاهرة - زف محمد بيومي نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خبر سار خلال الساعات الماضية ، قبل مواجهة القناة، في اللقاء الذي من المقرر له أن يقام بعد غد الخميس الموافق ٣٠ مايو الجارى، فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر لكرة القدم.

وأطمأن الجهاز الفني للإسماعيلي، على تماثل محمد بيومي للشفاء من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المشاركة مع زملاءه خلال المباريات الماضية.

وأكد الجهاز الطبي والفني بالنادي أن اللاعب أصبح جاهزًا للحاق بمباراة القناة التي تقام بإستاد الإسماعيلية.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى أشرفوا على مران الفريق أمس الاثنين بوجود كل من أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى ومحمد دسوقي وعصام صبحي ومحمد عمار ومحمد نصر وحمادة صلاح وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى وحمدي النقاز وبشار أشرف ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وعماد حمدي ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن الدح وعمر الساعي ومروان حمدي وعبد الرحمن مجدي ونادر فرج والبوركيني إيريك تراوري والفلسطيني خالد النبريص وباسم مرسي وعلي الملواني وأحمد الشيخ، واستغرق مدته 60دقيقة حيث ادي اللاعبين الذين شاركوا في مباراة البنك الأهلي تدريب خفيف بينما خاض باقي زملائهم حصتهم كاملة.

وتخلف محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلي عن المران بدون إذن وتم توقيع عقوبة الخصم المالي عليه .

وعلى جانب آخر ، قال شوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إن الاختبارات هذا العام شهدت تنظيم لم يحدث منذ فترة طويلة و أشاد بالإقبال الكبير للمتقدمين و حرصهم على التواجد منذ الصباح الباكر

و أكد إن النادي حرص على تخفيض سعر استمارة التقدم من أجل التسهيل على أولياء الأمور و لكي تكون في متناول جميع الطبقات و أن مجلس الإدارة حرص على توفير كل سبل الراحة لأولياء الأمور بتوفير مكان مظلل لهم داخل النادي بجوار الملعب الفرعي

و أضاف إن مجلس إدارة النادي حرص على تكوين لجنة من أكفأ المدربين و اللاعبين القدامي للنادي مثل محمود جابر و أشرف خضر و خالد القماش و أحمد قناوي و ذلك من أجل تقييم المتقدمين للاختبار

و أكمل إن الإسماعيلي معروف على مدار تاريخه بصناعة اللاعبين في قطاع الناشئين مثل محمد حمص و حسني عبدربه و عبدالله السعيد و هذا هو الهدف من قطاع الناشئين و هو صناعة اللاعبين و تطويرهم و الإعتماد عليهم في الفريق الأول

و أردف إن النادي حرص على تواجد لجنة طبية تحسبا لتعرض أي لاعب للإصابة أو الاغماء بسبب حرارة الطقس و أيضا تواجد عدد من الإداريين من أجل تسهيل الأمور الإدارية أثناء الاختبار .

و أنهى حديثه قائلا إن مجلس الإدارة شدد على عدم وجود أي تواصل بين أولياء الأمور مع المدربين و وجه رسالة لأولياء الأمور قائلا أن من لديه أي شكوى يتوجه لمجلس الإدارة و تقديم شكوته.