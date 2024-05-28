رئيس بروكسي: ندرس التصعيد بعد تأجيل مباراة الزمالك ونتدرب بدون ارتباطات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد حامد رئيس نادي بروكسي والمدير الفني للفريق، أنه سوف يقوم بالتصعيد ضد اتحاد الكرة، عقب تأجيل مباراة الزمالك، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

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وتابع حامد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90": "ليس من المعقول تأجيل مباراة الزمالك ولا نعرف موعد محدد لخوض اللقاء، في ظل عدم وجود ارتباطات لنا بأي مباريات في الوقت الحالي".

وأضاف محمد حامد: "الموسم انتهى بالنسبة لنا وليس من المعقول أن يتم ربط اللاعبين، من أجل مباراة لم نعلم موقفها أو مصيرها".

واختتم: "إذا أراد اتحاد الكرة تأجيل المباراة يتم تأجيلها حتى بداية الموسم ولن يكون لدينا مشكلة خاصةً أننا سنكون في بداية الموسم ونملك قائمة لاعبين، أو تأجيلها لمدة 15 يوم فقط، وبالتأكيد سوف ندرس التصعيد إذا لم يتم اتخاذ أحد القرارين".