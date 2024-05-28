قائد باير ليفركوزن: ما فعله ألونسو هذا الموسم ليس معجزة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث روبيرتو هيلبيرت قائد فريق باير ليفركوزن السابق، عن إنجاز فريقه السابق هذا الموسم بالفوز بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا وتأهله إلى نهائي الدوري الأوروبي.

وقال هيلبيرت في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "أعتقد أن ما فعله ليفركوزن هذا الموسم ليس معجزة، ولكنه نتيجة لعمل شاق".

وتابع: "عندما جاء ألونسو لتدريب فريق باير ليفركوزن كانت لديه رغبة كبيرة في تطوير الفريق وهذا كان واضحا من الصفقات التي ضمها وكان لديه خطة ورغبة في تحقيق الفوز".

وتابع: "عندما لا تخسر 50 مباراة في الدوري والكأس والدوري الأوروبي، فهذا نتيجة لعمل كبير وليس معجزة".

وعن خسارة ليفركوزن لقب الدوري الأوروبي قال: "أتالانتا كان مستعدا بشكل جيد جدا للمباراة، وإذا نظرت إلى المباراة ستجد أنهم استحقوا هذا الفوز، ويجب أن نعرف أن ما فعلوه لم يستطع أي فريق في الدروي الألماني من فعله ضد ليفركوزن وأن يسجل في مرماه ثلاثة أهداف".

أما عن نهائي دوري أبطال أوروبا قال: "بصفتي ألماني بالطبع أتمنى فوز بوروسيا دورتموند باللقب، ولكن الطبيعي أن ريال مدريد هو من سيفوز لأنه يعرف كيف يخوض النهائيات ولديهم الكثير من الخبرة واللاعبين أصحاب الجودة العالية".

وأتم: "سمعت بأنباء تعاقد بايرن ميونخ مع كومباني لتدريب الفريق من الصحف وأعلم أنهم انهوا الاتفاق، وهو كان صديقي في هامبورج، ولكني لست متأكدا إلى أنه جاهز لتدريب فريق بحجم البايرن في هذا الوقت، وهذا قرار متهور من النادي وبه نسبة تحدي كبيرة، ولكنها ستكون تجربة مثيرة".