الكشف عن موقف عبدالرحمن مجدي من المشاركة مع الإسماعيلي ضد القناة

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر جماهير النادي الإسماعيلي عودة عبدالرحمن مجدي نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من جديد للمشاركة في مبارايات الفريق .

ويلتقي الإسماعيلي بنظيره القناة مساء يوم الخميس القادم الموافق ٣٠ مايو الجارى، فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر لكرة القدم.

ويستعيد الإسماعيلي خدمات عبد الرحمن مجدى الذي غاب عن لقاء البنك الأهلي الماضي وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام بيراميدز، ليتأكد غيابه عن مباراة البنك ، التي تعادل فيها الفريقين بهدفين لمثلهما بعد التأخر بهدفين نظيفين خلال اللقاء.

تعادل الإسماعيلي مع البنك الأهلى بهدفين لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدوري المصري.

وبهذا التعادل ارتفع البنك الأهلي إلى 23 نقطة فى المركز 14، بينما وصل رصيد الإسماعيلي إلى 27 نقطة فى المركز الـ12.

وعلى جانب آخر ، قال شوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إن الاختبارات هذا العام شهدت تنظيم لم يحدث منذ فترة طويلة و أشاد بالإقبال الكبير للمتقدمين و حرصهم على التواجد منذ الصباح الباكر

و أكد إن النادي حرص على تخفيض سعر استمارة التقدم من أجل التسهيل على أولياء الأمور و لكي تكون في متناول جميع الطبقات و أن مجلس الإدارة حرص على توفير كل سبل الراحة لأولياء الأمور بتوفير مكان مظلل لهم داخل النادي بجوار الملعب الفرعي

و أضاف إن مجلس إدارة النادي حرص على تكوين لجنة من أكفأ المدربين و اللاعبين القدامي للنادي مثل محمود جابر و أشرف خضر و خالد القماش و أحمد قناوي و ذلك من أجل تقييم المتقدمين للاختبار

و أكمل إن الإسماعيلي معروف على مدار تاريخه بصناعة اللاعبين في قطاع الناشئين مثل محمد حمص و حسني عبدربه و عبدالله السعيد و هذا هو الهدف من قطاع الناشئين و هو صناعة اللاعبين و تطويرهم و الإعتماد عليهم في الفريق الأول

و أردف إن النادي حرص على تواجد لجنة طبية تحسبا لتعرض أي لاعب للإصابة أو الاغماء بسبب حرارة الطقس و أيضا تواجد عدد من الإداريين من أجل تسهيل الأمور الإدارية أثناء الاختبار

و أنهى حديثه قائلا إن مجلس الإدارة شدد على عدم وجود أي تواصل بين أولياء الأمور مع المدربين و وجه رسالة لأولياء الأمور قائلا أن من لديه أي شكوى يتوجه لمجلس الإدارة و تقديم شكوته.