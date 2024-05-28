إبراهيم عبد الخالق : هناك لاعبين لاتستحق التواجد في الزمالك.. وأتمنى عودة جنش

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد إبراهيم عبد الخالق ، لاعب الزمالك الأسبق، بالمستوى الذي قدمه الفارس الأبيض أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي جرت مساء اليوم بالدوري المصري.

وقال إبراهيم عبد الخالق ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، :" الزمالك استحق الفوز على الاتحاد السكندري، لقد قدم مباراة جيدة، ولكن هناك لاعبين في القائمة الحالية للزمالك لا تستحق تمثيل الفريق مثل إبراهيم انداي".

وتابع :" الزمالك في احتياج للتعاقد مع ظهير أيسر وحارس مرمى ، وأفضل التجديد لمحمد عواد على حساب محمد صبحي، كما أتمنى عودة جنش لقلعة ميت عقبة".

وواصل : "الحياة أفضل بدون سوشيال ميديا ، واللجان تسيطر على السوشيال ميديا في مصر ، وكرة القدم هي مصدر رزقي الوحيد ، وأفضل العمل كمدير فني بعد إعتزالي كرة القدم ، وأدعو الله أن يكون حظي في التدريب مثل حظي كلاعب".

وأضاف : "حسام غالي مثلي الأعلى وأحب شخصيته ، والتدريب ليس مؤشرا للحكم على مستوى اللاعب في المباريات ، وطارق حامد وأحمد توفيق وعمر جابر مستواهم في التدريب مثل المباريات".