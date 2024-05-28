مصطفى شوبير يكشف: موقف الخطيب من رحيله.. وكواليس حديث كولر والشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حارس مرمى الأهلي، مصطفى شوبير، إنه كان يفكر في فترات سابقة الخروج على سبيل الإعارة ولكن كان يتم رفض طلبه.

وأضاف شوبير، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون تايم سبورتس مساء الإثنين:"فكرت أكثر من مرة في الخروج على سبيل الإعارة ولكن كان كل مرة يكون هناك رفض سواء من لجنة التخطيط أو الجهاز الفني وكنت أرى أنني أحتاج للمشاركة وكنت أتحدث مع مدير التعاقدات حينها أمير توفيق بخصوص الأمر ولكنه كان يخبرني بأن الخطيب يرفض إعارتي أو رحيلي".

وتطرق حارس مرمى الأهلي إلى موقفه من المشاركة بعد عودة محمد الشناوي من الإصابة بقوله:"بعد عودته للتدريبات، كولر تحدث معي قبل مباراة بلدية المحلة وأخبرني أنه أبلغ الشناوي بمشاركتي في المباراة ومباراتي نهائي أفريقيا وأن الشناوي تقبل القرار تمامًا".

وأتم شوبير تصريحاته بالتنويه إلى أنه من الطبيعي أن يشعر الشناوي بالحزن لكن في النهاية هو احترم وتقبل القرار.

وأصبح مصطفى شوبير الحارس الأساسي لفريق الأهلي بعد تعرض محمد الشناوي لإصابة مع المنتخب.

شوبير شارك مع الأهلي خلال الموسم الجاري في 21 مباراة سكن مرماه 15 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة بينهم 9 بدوري أبطال أفريقيا من 9 مشاركات قارية للحارس صاحب الـ 24 عامًا.

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