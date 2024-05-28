أبرز تصريحات حمدي فتحي مع إبراهيم فايق

محمد اسماعيل - القاهرة - تحرير- محمد القرش ومصطفى الجريتلي:

حل لاعب الأهلي الأسبق والوكرة الحالي، حمدي فتحي، ضيفا على الإعلامي إبراهيم فايق في برنامجه الجديد "الكورة مع فايق" عبر قناة "MBC MASR 2".

وتحدث حمدي فتحي في عدة موضوعات مهمة، تخص عدد من مدربي الأهلي والبطولات التي فاز بها مع الفريق قبل رحيله، وأفضل مدرب تدرب تحت قيادته في الأهلي ومنتخب مصر، واللاعب الذي يتمنى انضمامه للمارد الأحمر.

ونعرض لكم أبرز تصريحات لاعب الأهلي الأسبق والوكرة الحالي التي أدلى بها اليوم الثلاثاء:

حمدي فتحي: أتمني عودة رمضان وضم زيزو.. ولقب دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك الأغلى في مسيرتي

كشف لاعب الوكرة القطري، حمدي فتحي، عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه للأهلي، واللقب الأغلى له مع المارد الأحمر خلال مسيرته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حمدي فتحي: كولر تمسك باستمراري.. ولكن أنا من طلبت الرحيل

قال المحترف المصري بصفوف الوكرة القطري، حمدي فتحي، إن المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر تمسك باستمراره ضمن صفوف النادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الظلم".. حمدي فتحي يكشف سبب الفرحة الكبيرة للاعبي الأهلي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا 2023 أمام الوداد

تحدث لاعب الأهلي الأسبق والوكرة الحالي، حمدي فتحي، عن نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 ضد الوداد المغربي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حمدي فتحي: فايلر بعد كورونا تغير كثيرا.. وهذا أفضل قرار اتخذه محمود الخطيب

أكد حمدي فتحي لاعب الأهلي الأسبق والوكرة الحالي، أن مدرب المارد الأحمر السابق رينيه فايلر من أفضل المدربين الذي تولوا تدريب المارد الأحمر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا