مصطفى شوبير يتحدث عن: المباراة الأصعب.. وكواليس التعاقد مع بديل الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، إن مباراة فريقه أمام نظيره البنك الأهلي كانت الأصعب له مع ناديه منذ مشاركته.

وأضاف شوبير خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون تايم سبورتس مساء الأحد:"مواجهة البنك الأهلي كانت الأصعب لأننا خسرناها 4-3 ولم نكن في تركيزنا وهو أمر وارد".

وأوضح مصطفى شوبير أن المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر قد تحدث معه عقب إصابة محمد الشناوي وأخبره أنه سيكون الحارس رقم 1 معه خلال الفترة المقبلة ولكنه سيتعاقد مع حارس ليكون بديلاً له.

وردّ حارس مرمى الأهلي عما أُثير بخصوص وجود مفاوضات لضم محمد أبو جبل، بقوله:"أهم عنصر في الأهلي هو المدير الفني وكولر قال إنني سأكون رقم 1، إذاً حال التعاقد مع أبو جبل كان سيصبح رقم 2".

وأتم شوبير تصريحاته بقوله:"كولر أخبرني أنني قدمت مستويات جيدة في الموسم الماضي حين كنت أشارك".

شوبير شارك مع الأهلي خلال الموسم الجاري في 21 مباراة سكن مرماه 15 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة بينهم 9 بدوري أبطال أفريقيا من 9 مشاركات قارية للحارس صاحب الـ 24 عامًا.

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